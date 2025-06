Castro Juve il Bologna spara alto | ecco la richiesta per l’attaccante La posizione del club bianconero sul gioiello rossoblù Cosa filtra

Il mercato infiamma le schermaglie tra Juventus e Bologna: Santiago Castro, talento rossoblù, è nel mirino dei bianconeri, ma al momento la Juve non ha intenzione di fare mosse decise. La richiesta del Bologna di 40 milioni risulta ancora una barriera difficile da superare, alimentando il dibattito sul futuro del gioiello emiliano. Eppure, tra strategie e opportunità, il nome di Castro resta caldo sul tavolo delle trattative. Quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida?

Castro Juve, il Bologna spara alto: ecco la richiesta per il gioiello del club emiliano. Cosa filtra sul futuro del centravanti. Santiago Castro non rappresenterebbe ad oggi una priorità di mercato per la Juventus. Come rivelato da calciomercato.com, infatti, il giocatore piace ai dirigenti bianconeri, ma al momento non sarebbero previste offerte concrete al Bologna. Il club emiliano, dal canto suo, chiederebbe 40 milioni di euro per il cartellino del classe 2004. Una cifra elevate che raffredda ulteriormente la pista. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com