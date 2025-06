Castro c’è Ed è già storia

Dopo ventisei anni di attesa, Santiago Castro torna a brillare, riscrivendo il capitolo più emozionante del Bologna in semifinale di Coppa Italia. Entrato nel finale, ha dimostrato che con passione e determinazione tutto è possibile, regalando sogni ai tifosi e un senso di rinascita alla squadra. La sua dedizione sincera, dedicata alla famiglia e alla città, rende questa vittoria ancora più speciale: perché il calcio è anche cuore e appartenenza, e Castro ne è la prova vivente.

Ventisei anni per rimettere la testa avanti. E non è un caso che la testa sia proprio quella di Santiago Castro, entrato nel finale e capace di riscrivere in un attimo la storia del Bologna. Sì, la semifinale di Coppa Italia non si vedeva dal 1999 e ’Santi’ incorna e castiga l’Atalanta delle meraviglie. "Tutto questo è per la famiglia, mi mancano molto" è la sua dedica commossa a chi lo ha cresciuto e gli ha permesso di tirare i primi calci al pallone. Una serata magica, una serata in cui il Bologna sa già di essere entrato nella storia: in semifinale si prospetta una sfida con l’Empoli o la Juventus (saranno poi i toscani ad affrontare i rossoblù). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it