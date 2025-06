Castelfranco di Sotto | partita la raccolta dati per il vademecum sulle attività aperte e chiuse d' estate

Castelfranco di Sotto si prepara a una grande iniziativa: la raccolta dati sulle attività estive aperte e chiuse, un passo fondamentale per offrire ai cittadini un vademecum completo e aggiornato. Con questo approccio trasparente e collaborativo, l'amministrazione mira a garantire un'estate all'insegna della sicurezza e della comodità. Restate sintonizzati, perché a luglio vi aspetta uno strumento pratico e affidabile per vivere al meglio la stagione estiva nel nostro Comune.

