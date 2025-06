Castel Volturno stroncato da malore mentre lavora | aperta inchiesta sulla morte di papà 38enne

Una tragedia scuote Castel Volturno: Antonio D’Avella, un giovane operaio di soli 38 anni originario dell’Avellinese, perde la vita improvvisamente a causa di un malore sul posto di lavoro. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause di questa tragica perdita. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre si indaga con attenzione su un episodio che ha sconvolto tutti.

La Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo. Accertamenti in corso sulla morte improvvisa dell’uomo, padre di una bambina, stroncato da un malore a Castel Volturno Vai su Facebook

