Castel Volturno la Guardia di Finanza accerta danno erariale da 200mila euro

Castel Volturno si trova al centro di un’operazione significativa delle forze dell’ordine, che ha portato alla scoperta di un danno erariale di oltre 200mila euro. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno infatti eseguito un sequestro conservativo ante causam, su richiesta della Procura Regionale per la Campania e sotto l’autorità della Corte dei conti di Napoli. Questa azione dimostra come l’attenzione al rispetto delle risorse pubbliche sia più forte che mai.

Tempo di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo ante causam ex artt. 74 e 75 codice giustizia contabile emesso, su richiesta della Procura Regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, fino alla concorrenza dell'importo del danno erariale accertato, di € 214.053,33, con contestuale notifica di un invito a dedurre ex art. 67 codice giustizia contabile nei confronti del responsabile pro tempore dell'ufficio tecnico del Comune di Castel Volturno.

