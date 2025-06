Castel Volturno incentivi non dovuti cittadella scolastica | sequestro da 200mila euro a ex dirigente

Un’operazione che scuote Castel Volturno: le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 214mila euro all’ex dirigente comunale, evidenziando irregolarità negli incentivi e nelle attività della cittadella scolastica. Un’indagine che mette in luce la trasparenza e l’efficienza della lotta contro gli sprechi pubblici, e che invita la comunità a riflettere sulla gestione delle risorse. La vicenda si sviluppa in un contesto di vigilanza e impegno per il bene comune.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno eseguito un sequestro conservativo per un valore complessivo di oltre 214mila euro nei confronti dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Castel Volturno. Il provvedimento, disposto dalla Corte dei Conti su richiesta della Procura regionale per la Campania, nasce da un’inchiesta condotta sulle irregolarità legate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, incentivi non dovuti “cittadella scolastica”: sequestro da 200mila euro a ex dirigente

In questa notizia si parla di: castel - volturno - incentivi - sequestro

Modugno: “Giornata lunga a Castel Volturno, giornata in sala video e discorso di Conte” - A Castel Volturno, la giornata è stata intensa per il Napoli, caratterizzata da una lunga sessione in sala video e un discorso motivazionale di Antonio Conte.

Incentivi 'gonfiati', sequestro da 214mila euro per dirigente comunale; Castel Volturno, incentivi illegittimi: sequestrati oltre 200mila euro; GDF CASERTA. SEQUESTRO CONSERVATIVO PER DANNO ERARIALE PER OLTRE 200 MILA EURO A CASTEL VOLTURNO.

Castel volturno, canoni demaniali non pagati Marina di Castello Spa: sequestro da 6 milioni Segnala ilmattino.it: hanno operato in particolare le fiamme gialle della Compagnia di Mondragone -