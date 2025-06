Castegnato | Franciacorta in Malto

Dal 13 al 15 giugno, Castegnato si trasforma nel cuore pulsante della Franciacorta in Malto, un evento imperdibile che unisce musica, sapori autentici e divertimento senza limiti. Tre serate a ingresso gratuito dedicate agli amanti della birra artigianale, ai buongustai e a chi desidera lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera vibrante e spensierata. Preparati a vivere momenti indimenticabili all’insegna della convivialità e del gusto!

Dal 13 al 15 giugno, Castegnato si veste di musica, sapori intensi e divertimento travolgente! Torna Franciacorta in Malto: tre serate a ingresso gratuito, immerse nei profumi della birra artigianale, nei piatti irresistibili serviti al tavolo e nell'atmosfera giusta per dimenticare ogni pensiero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Castegnato: Franciacorta in Malto

In questa notizia si parla di: castegnato - malto - franciacorta - profumi

Castegnato: Franciacorta in Malto; Due week end a Castegnato targati Materia prima.

A Castegnato arriva la rassegna Franciacorta in Bianco - Trenta casette di legno come scrigni di sapori e profumi gustosi e ricercati, ma anche tipici e appartenenti alle nostre tradizioni. Lo riporta giornaledibrescia.it

Castegnato, al via Franciacorta in Malto - Castegnato, comune della provincia di Brescia, propone dal 14 al 16 giugno “Franciacorta in malto”, un intero weekend dedicato alle birre artigianali del territorio. Da quibrescia.it

Castegnato ha incoronato Miss Franciacorta in Malto - Materia Prima ha incoronato la Miss di Castegnato Musica, buon cibo e le meraviglie di una sfilata di bellezza. Segnala primabrescia.it