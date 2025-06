Caso Villa Pamphili il presunto killer di madre e figlia fermato sull’isola di Skiatos in Grecia

Una svolta cruciale nel caso Villa Pamphili scuote l’Italia: l’uomo sospettato dell’omicidio di madre e figlia, trovate senza vita nel cuore di Roma, è stato fermato in Grecia, sull’isola di Skiatos. La sua identità, di nazionalità statunitense, apre nuovi interrogativi e inquieta tutta l’opinione pubblica. Mentre le forze dell’ordine intensificano le indagini, il mistero si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso. La verità sarà presto svelata.

L’uomo sospettato dell’assassinio di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj a Roma è stato fermato in Grecia. Ad anticiparlo sui suoi social è il Tg1. Secondo l’agenzia di stampa LaPresse è stato bloccato in particolare sull’isola di Skiatos. Stando alle ultime informazioni uscite in mattinata il sospetto è di nazionalità statunitense, così come le due vittime. All’indagine lavorano la squadra mobile e gli agenti dello Sco, coordinanti dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto procuratore Antonio Verdi. La svolta sull’identificazione dei tre – le vittime e il presunto assassino – sarebbe arrivata grazie a una segnalazione arrivata mercoledì sera al programma tv Chi l’ha visto? di un telespettatore che ha chiamato ricordando che, giorni prima del ritrovamento, aveva visto litigare animatamente una donna e un uomo non lontano da Villa Doria Pamphili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Villa Pamphili, il presunto killer di madre e figlia fermato sull’isola di Skiatos, in Grecia

L'esito dell'esame del Dna ha confermato il rapporto di parentela tra la donna e la bambina di pochi mesi trovate morte nel parco di Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno: sono madre e figlia. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile. Per questa Vai su Facebook

