Caso StraBerry chiesti 7 anni per il fondatore | Braccianti sfruttati e insultati Pagati 4 euro all’ora e non avevano servizi igienici

Un caso che scuote l’Italia: Guglielmo Stagno d'Alcontres, fondatore di StraBerry, rischia sette anni di carcere per sfruttamento e maltrattamenti ai danni di 73 braccianti. Tra condizioni disumane, paghe da 4 euro all’ora e assenza di servizi igienici, emerge un quadro inquietante di abusi nel cuore del settore agricolo milanese. Una vicenda che mette in discussione le pratiche di un’industria spesso nascosta dietro il velo dell’innovazione.

Milano, 13 giugno2025 - Sette anni anni di carcere. Questa la richiesta formulata dalla pm di Milano Grazia Colacicco nei confronti di Guglielmo Stagno d'Alcontres, il fondatore di StraBerry, azienda start up con serre fotovoltaiche sui terreni di Cascina Pirola a Cassina De' Pecchi, nel Milanese, e tra gli imputati a Milano con l'ipotesi di aver sfruttato 73 braccianti impiegati nella coltivazione di fragole, mirtilli, lamponi e more poi venduti su degli Apecar. Le altre richieste. Ulteriori pene a 5 anni e 3 anni e 4 mesi sono state chieste rispettivamente per la madre di Stagno e un'altra dipendente, l'unica per cui è stato proposto di riconoscere le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso StraBerry, chiesti 7 anni per il fondatore: “Braccianti sfruttati e insultati. Pagati 4 euro all’ora e non avevano servizi igienici”

