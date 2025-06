caso epstein ghislaine maxwell potrebbe chiedere la grazia a donald trump

Il caso Epstein, ancora avvolto nel mistero e nelle polemiche, ritorna sotto i riflettori con una svolta inaspettata. Ghislaine Maxwell, ex compagna di Epstein, potrebbe sorprendere il mondo chiedendo la grazia a Donald Trump. Un gesto che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe aprire nuovi scenari nelle intricate vicende giudiziarie e politiche degli Stati Uniti. Ma quali sono le reali motivazioni dietro questa strategia? La risposta potrebbe cambiare le carte in tavola.

Negli Stati Uniti il caso Epstein continua a far discutere. Dopo le accuse di essere coinvolto nella vicenda, poi cancellate, lanciate da Elon Musk contro Donald Trump, Ghislaine Maxwell ha tirato nuovamente in ballo il presidente, ma con un altro intento. Secondo il Daily Mail, infatti, la donna, 63enne ex amante e collaboratrice di Jeffrey Epstein, starebbe pensando a chiedere la grazia al tycoon. Una mossa a sorpresa, quella di Maxwell, amica tanto di Trump quanto di Musk e attualmente rinchiusa nella prigione di Tallassee, in Florida, dove sta scontando una pena di 20 anni. Lei è stata condannata nello stesso processo che ha visto protagonista Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 in attesa del processo per traffico sessuale di minorenni. 🔗 Leggi su Lettera43.it