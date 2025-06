Caso Boccia Pegaso | Inchiesta avviata da una denuncia presentata dall’ateneo

L'Università Telematica Pegaso si trova al centro di un'inchiesta avviata a seguito di una denuncia presentata dall’ateneo stesso. In un gesto di piena trasparenza, Pegaso conferma il suo impegno a collaborare con le autorità, assicurando che tutte le procedure saranno condotte nel rispetto dei principi di correttezza e chiarezza. La vicenda evidenzia l'importanza di un dialogo aperto e responsabile nel mondo dell’istruzione superiore.

L’Università Telematica Pegaso è parte lesa nella vicenda. L’Ateneo continuerà a collaborare con la Procura nel pieno rispetto dei principi di trasparenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Boccia, Pegaso: “Inchiesta avviata da una denuncia presentata dall’ateneo”

La laurea di lady Boccia finisce in Procura. I magistrati di Napoli indagano sul percorso accademico della 42enne imprenditrice di Pompei, nonché mancata consulente del ministero della Cultura, protagonista del caso politico, scandito dai suoi post social, ch

