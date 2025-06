Caso Astori | tre condanne per falso sul referto cardiaco

La tragica scomparsa di Davide Astori continua a suscitare scalpore e interrogativi, ora anche sulla trasparenza delle diagnosi mediche. Il Tribunale di Firenze ha condannato tre medici per falso sul referto cardiaco, nel tentativo di fare luce su possibili responsabilità e di garantire giustizia. Questa vicenda evidenzia l'importanza della correttezza professionale e della tutela della vita, ricordandoci che la verità è un passo fondamentale verso il rispetto e la fiducia nel mondo medico.

Il Tribunale di Firenze ha condannato tre medici nel secondo filone d’inchiesta sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nel 2018 durante un ritiro a Udine. Le condanne. A Giorgio Galanti, ex direttore della Medicina dello sport di Careggi, è stata inflitta una pena di un anno di reclusione. Otto mesi ciascuno sono stati invece assegnati a Loira Toncelli e Pietro Modesti. Tutti e tre sono stati riconosciuti colpevoli di falso ideologico per la morte di Astori. Secondo l’accusa, un esame cardiologico “strain” sarebbe stato aggiunto nella cartella clinica dopo la morte di Astori, ma con data falsificata (luglio 2017). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caso Astori: tre condanne per falso sul referto cardiaco

