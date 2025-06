Casertana si riparte dal campo | i primi nomi di mercato

La Casertana si prepara a tornare in grande stile: tra novità di mercato e una storica approvazione, il club è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Dopo aver ottenuto la Licenza Nazionale per la Serie C 2025/26, i primi nomi di mercato iniziano a delinearsi, promettendo una stagione all’insegna della passione e del rinnovamento. Il futuro è più vicino di quanto si pensi: ecco tutte le ultime novità che stanno facendo sognare i tifosi.

Tempo di lettura: 2 minuti La Casertana è pronta a riaccendere i motori. Intanto, la società comunica di aver ottenuto la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di serie C 202526. In data odierna, infatti, la Covisoc, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società, ha espresso parere positivo alla domanda di iscrizione. Stesso parere anche da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. Adesso, lo sguardo è rivolto alla nuova stagione. La squadra raggiungerà Chianciano Terme il 21 luglio per il ritiro precampionato: il rientro è fissato al 1° agosto, a poco più di due settimane dal debutto in Coppa Italia, previsto il 17 agosto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, si riparte dal campo: i primi nomi di mercato

In questa notizia si parla di: casertana - riparte - campo - primi

Casertana, si riparte dal campo: i primi nomi di mercato; Casertana alla ricerca del riscatto, l'era Pavanel inizia contro il Picerno: le probabili formazioni; Casertana alla ricerca del riscatto, l'era Pavanel inizia contro il Picerno: le probabili formazioni.

Casertana, positivi al Covid due calciatori scesi in campo con la febbre ieri contro la Viterbese Scrive ilmessaggero.it: In più, avendo già chiesto il rinvio con il Bisceglie, la Casertana è dovuta scendere il campo contro la sua volontà ...