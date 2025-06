Case vacanze Forte dei Marmi la più cara prezzi fino a 2 milioni di euro

Se state cercando una casa vacanze di lusso, Forte dei Marmi si conferma la meta più esclusiva d’Italia, con prezzi che sfiorano i 2 milioni di euro. La bellezza e l’eleganza di questa rinomata località attirano investor e famiglie alla ricerca di un rifugio di prestigio. Scopriamo insieme cosa rende Forte dei Marmi così irresistibile e quali opportunità offre a chi desidera investire nel cuore della Toscana.

FORTE DEI MARMI – Con l’arrivo dell’estate, è già partita la corsa alla casa vacanze ideale. Tuttavia, per chi punta a destinazioni esclusive, i prezzi possono risultare vertiginosi. Un’indagine condotta da Immobiliare.it Insights rivela che Forte dei Marmi si conferma la località più cara d’Italia per l’acquisto di un’abitazione, con un prezzo medio che si avvicina ai 2 milioni di euro. Tra le mete di montagna, spicca Cortina d’Ampezzo, che occupa il secondo posto del podio con valori superiori al milione e mezzo di euro. L’analisi ha preso in considerazione le località più celebri d’Italia al mare, in montagna e in campagna, valutandone i prezzi medi delle case in vendita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

