Case popolari 330mila euro in arrivo

Un’importante novità arriva a Camucia: 330.000 euro destinati alla riqualificazione delle case popolari di via Fratelli Rosselli. Questo intervento, parte del programma "Sicuro, verde e sociale" previsto dal Pnrr e finanziato dal Fondo Complementare, trasformerà significativamente il patrimonio edilizio, migliorando la qualità di vita dei residenti e rafforzando il tessuto sociale locale. Un passo avanti che dimostra come investimenti mirati possano fare la differenza per le comunità.

Una riqualificazione importante per il fabbricato di edilizia popolare in via Fratelli Rosselli a Camucia. L’intervento è stato reso possibile grazie al programma nazionale " Sicuro, verde e sociale ", previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e finanziato dal Fondo Complementare. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento complessivo di circa 330.000 euro, di cui 270.000 euro destinati direttamente ai lavori, finalizzati all’ efficientamento energetico dell’immobile e alla riqualificazione delle aree esterne. Un intervento individuato per la Valdichiana in condivisione con il Lode di Arezzo e che rientra tra quelli da realizzare rispettivamente uno nel Comune capoluogo e uno per ogni Vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari 330mila euro in arrivo

