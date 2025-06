Casa popolare in centro storico occupata abusivamente | fermati due pregiudicati

scoperta, due uomini con precedenti penali sono stati fermati per occupazione abusiva di una casa popolare nel cuore del centro storico. La Polizia Locale, insieme ai servizi comunali, continua a vigilare su immobili abbandonati o in condizioni critiche, garantendo sicurezza e tutela del patrimonio pubblico. Questa azione rappresenta un passo deciso nella lotta all'illegalità , rafforzando l'impegno della comunità nel mantenere viva e sicura la nostra città .

Proseguono le attività di monitoraggio su immobili in condizioni critiche o abbandonati da parte della Polizia Locale, in stretta collaborazione con i servizi comunali. Una delle operazioni più importanti è stata portata avanti in via Goldoni, a pochi metri dall'Università per Stranieri.

