Casa Milan | Futuro di Francesco Camarda tra Prestiti e Nuovi Acquisti

Casa Milan si prepara ad affrontare una stagione all'insegna delle sfide e delle opportunità, tra giovani promesse e acquisti di peso. Mentre i big di oggi cercano di mantenere il ritmo, le stelle del domani si fanno largo, con Francesco Camarda al centro del dibattito. La sua evoluzione è uno dei temi caldi in casa rossonera, dove ogni decisione può scrivere il futuro del club. Ma cosa riserverà questa strada ancora tutta da tracciare?

Tra presente e futuro. Big di oggi, stelle del domani. Con i primi che rischiano di mettere in ombra le seconde. Per le quali, invece, una strada (diversa) va tracciata. Questione calda a Casa Milan, quella dell’attacco: piste che vanno da Mateo Retegui a Dusan Vlahovic, da Darwin Nunez a Lorenzo Lucca. Questione che scalda, anche quella relativa a Francesco Camarda, dopo una stagione sulle montagne russe e con una gestione andata più all’ingiù che all’insù. L’anno scorso, questi erano i tempi della conquista dell’Europeo con l’Italia U17: doppietta in finale, premio come miglior giocatore del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Casa Milan: Futuro di Francesco Camarda tra Prestiti e Nuovi Acquisti

