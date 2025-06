Casa-lavoro senza auto l’incentivo con Vainbici

Siete pronti a pedalare verso un futuro più sostenibile? La sfida di Vainbici, l’iniziativa promossa da Filippo Pighetti dell’Agenzia Tpl Sondrio in collaborazione con Wecity, invita i cittadini maggiorenni a scoprire il piacere e i benefici del muoversi senza auto. Con obiettivi ambiziosi e dati sorprendenti, la nuova edizione promette di superare ogni record precedente — perché ogni pedalata conta!

"La sfida è superare i traguardi raggiunti nelle passate edizioni: 466 iscritti attivi, 22.877 viaggi, 89.762 chilometri percorsi, pari a oltre due volte il giro della Terra, 12.565 chili di Co2 evitata, equivalente al lavoro di circa 600 alberi adulti in un anno" elenca Filippo Pighetti, consigliere dell’Agenzia Tpl Sondrio, che rinnova l’iniziativa “Vainbici“ in collaborazione con la piattaforma Wecity. I cittadini maggiorenni, residenti o dimoranti nelle province di Sondrio, Brescia, Lecco e Como ma con sede lavorativa, scuola o università in provincia di Sondrio (compreso Colico), che si spostano quotidianamente per lavoro o studio in bici, potranno richiedere un incentivo chilometrico per ogni tragitto casa-lavoro o casa-scuolauniversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa-lavoro senza auto, l’incentivo con “Vainbici“

