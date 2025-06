casa in fiamme evacuate dieci famiglie

Un drammatico incendio ha devastato un edificio nel cuore di Soresina, costringendo all’evacuazione di dieci famiglie e lasciando tutti senza una casa. Le fiamme, divampate mercoledì sera, hanno avuto origine da un appartamento al quarto piano, creando panico e caos tra i residenti. La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma il bilancio di questa notte resta ancora incerto. Ecco cosa è successo...

SORESINA (Cremona) Un furioso incendio è scoppiato mercoledì intorno alle 21.20 in un appartamento di un palazzo di cinque piani situato in piazza Italia a Soresina. Le fiamme sono partite dalla camera da letto, probabilmente dopo aver interessato un materasso, di un appartamento del quarto piano, abitato da due indiani. Le fiamme sono andate subito fuori controllo e sono stati chiamati i vigili del fuoco di Crema, supportati dall’autoscala arrivata dal comando di Cremona, necessaria per raggiungere l’appartamento dall’esterno. Il caseggiato con dieci famiglie per un totale di 17 persone è stato subito evacuato mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it