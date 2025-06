Casa clandestina non c’è ancora lieto fine | interviene Falconi

Ostia, 13 giugno 2025 – La vicenda della “Casa Clandestina” di Ostia, chiusa da maggio, continua a suscitare emozioni e mobilitazioni. Tra petizioni record e appelli infiammati, la comunità non si arrende, chiedendo giustizia e una soluzione definitiva. La lotta per riaprire quegli spazi di aggregazione e cultura sembra ancora lontana, ma la speranza e la solidarietà non si spengono. Il proprietario del...

Ostia, 13 giugno 2025 – Non c’è ancora il lieto fine che si sperava per la “Casa Clandestina”, locale sito al centro di Ostia, e che si è visto chiudere lo scorso 9 maggio in via preventiva. Da allora il tran- tran di solidarietà non si è mai fermato: non solo quell’esplosiva raccolta firme – 4mila anime che in una giornata si sono recate davanti le serrande chiuse per aderire- ma anche voci che gridano all’ingiustizia. Il proprietario del locale, da quel 9 maggio, non si è mai fermato: ha continuato a raccontare, in maniera sempre leggera, non perdendo mai il suo piglio, quel che stava subendo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it