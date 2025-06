Cartoon Italia | Rai non tradisca il futuro dei nostri bambini 6000 posti a rischio nell’animazione

Cartoon Italia lancia un appello alle istituzioni e alla Rai: non tradire il futuro dei nostri bambini! Con oltre 6.000 posti a rischio nel settore dell'animazione, è fondamentale rispettare gli impegni di investimento per garantire una produzione italiana di qualità . Durante l’Annency, la voce dei produttori italiani si fa sentire forte e chiara, chiedendo un impegno concreto per preservare la creatività e l’occupazione nel mondo dell’animazione. Il nostro futuro merita attenzione e rispetto.

Annecy (Francia), 13 giugno 2025 – Il mal di pancia era giĂ emerso, sotto traccia, durante Cartoons on The Bay (il festival organizzato dalla Rai), ora i produttori italiani di animazione escono allo scoperto con un accorato appello alla tv di Stato  affinchĂ© rispett i l’obbligo di investimento destinato alla produzione di cartoni animati. Cartoon Italia, associazione dei produttori italiani, sceglie il palcoscenico internazionale del Festival di Annecy (il piĂą importante appuntamento mondiale del settore) per esprimere la propria preoccupazione per il futuro dell’animazione italiana, “nonostante la soddisfazione per la presentazione della nuova Rai Kids al pubblico di produttori internazionali da parte del direttore Roberto Genovesi ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cartoon Italia: “Rai non tradisca il futuro dei nostri bambini. 6000 posti a rischio nell’animazione”

