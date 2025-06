Carta docente nello stipendio? La proposta di Gilda per salvarla dai futuri tagli

La carta docente rappresenta un prezioso supporto per gli insegnanti italiani, ma il rischio di futuri tagli mette a repentaglio questa importante risorsa. La Federazione Gilda Unams propone una soluzione innovativa: integrare i 500 euro della carta direttamente nello stipendio, garantendo stabilitĂ e benefici contributivi a lungo termine. Una proposta che mira a salvaguardare il valore del bonus e valorizzare il ruolo degli insegnanti nel nostro sistema scolastico.

Il sindacato Gilda propone di inserire i 500 euro della Carta docente nello stipendio. La misura punta a scongiurare la riduzione del bonus, prevista dal 2025, e a garantire benefici contributivi per la pensione degli insegnanti, rendendo l’importo stabile e permanente. La proposta del sindacato Gilda Unams La Federazione Gilda Unams lancia una proposta per . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: gilda - proposta - carta - docente

Contratto, Castellana (Gilda): Carta docente in busta paga, se c'è middle management non firmo. Recupero del 2013 e stipendi [VIDEO]; Rinnovo CCNL 2022/24: Gilda degli Insegnanti boccia l’attuale proposta; Aumenti insufficienti per i docenti, la Gilda: Con 150 euro lordi non si copre l’inflazione. La proposta: Integrare la Carta Docente nello stipendio.

Carta docente, Gilda: “Diventi parte integrante dello stipendio per un riconoscimento stabile e duraturo” tecnicadellascuola.it scrive: Manovra 2025, novità sulla Carta Docente Ricordiamo che la manovra economica 2025 prevede che la Carta del docente ...