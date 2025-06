Carraro e gli altri | la folle corsa alla presidenza del Coni

La corsa alla presidenza del Coni si infiamma con un record di candidature: otto aspiranti si contendono il prestigioso ruolo, tra cui spicca il nome di Franco Carraro, figura storica del nostro sport. Una competizione accesa e ricca di sorprese che promette di rivoluzionare il futuro dell'ente olimpico italiano. Questa sfida aperta tra protagonisti di lunga esperienza e nuove leve potrebbe davvero cambiare le regole del gioco.

La folle corsa alla presidenza del Coni ha già registrato un notevole colpo di scena. Nei giorni scorsi sono state annunciate le candidature in vista del voto del 26 giugno. I candidati a prendere il posto di Giovanni Malagò, costretto a farsi da parte per il limite dei tre mandati, sono ben 8 a fronte di 81 elettori: non sono mai stati così tanti. Ma la grande novità è anche che tra loro c’è Franco Carraro. Sì, proprio lui: il classe 1939 – 85 anni compiuti lo scorso dicembre – che è già stato presidente del Comitato Olimpico, sì, ma negli anni Ottanta. La sua candidatura è arrivata all’ultimo. 🔗 Leggi su Tpi.it