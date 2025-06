Carpi | in arrivo Stefano Cassani e Lorenzo Lombardi incognita Sorzi

Il Carpi si prepara a una vera rivoluzione, con Stefano Cassani e Lorenzo Lombardi pronti a rafforzare la rosa e l’incognita Sorzi ancora da chiarire. Mentre oggi si attende il rientro di mister Serpini dall’estero, si delineano le mosse per costruire un team competitivo. Il direttore sportivo Bernardi lavora su molteplici fronti: innesti, uscite e dialogo coi giocatori in scadenza. Per gli arrivi, l’unica...

Oggi è previsto il rientro di mister Serpini dall'estero, presupposto per mettere nero su bianco la rescissione. Poi si potrà annunciare Stefano Cassani, anche se l'ufficialità del tecnico ex Lentigione arriverà solamente nel mese di luglio. Intanto il direttore sportivo Bernardi lavora su tre fronti, quello degli innesti con cui costruire il nuovo Carpi, quello delle uscite e quello del dialogo coi giocatori in scadenza. Per gli arrivi l'unica certezza è quella che porterà, come già anticipato, Lorenzo Lombardi a vestire il biancorosso. Il centrale difensivo classe 2000 è reduce da un'ottima stagione al Lentigione con Cassani (che lo aveva avuto anche alla Victor San Marino) condita anche da 6 reti e dopo oltre 130 gettoni in D è pronto alla prima avventura fra i 'pro' in una difesa a tre che conta già su Panelli e Zagnoni.

