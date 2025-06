Carlo Legrottaglie ucciso durante un conflitto a fuoco | Camillo Giannattasio chiede la prova dello stub

In un episodio che ha sconvolto la comunità di Grottaglie, Camillo Giannattasio, arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia, chiede di sottoporsi al test dello stub per chiarire eventuali coinvolgimenti. La richiesta, però, non è stata accolta dagli inquirenti, che valutano diverse ipotesi. La vicenda mette in luce le tensioni e le sfide delle indagini in situazioni di alto rischio. Restiamo pronti a seguire gli sviluppi.

Camillo Giannattasio, 67 anni di San Giorgio Jonico, arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia nelle campagne di Grottaglie, ha chiesto di essere sottoposto al test dello stub, una procedura per rilevare residui di polvere da sparo sulle mani, ma la richiesta non è stata accolta dagli inquirenti, che al momento non lo ritengono necessario. L’uomo, fino a poche ore fa incensurato, è stato fermato durante la fuga insieme a Michele Mastropietro, 59enne di Carosino con precedenti penali, rimasto ucciso durante l’intervento delle forze dell’ordine. I due erano in fuga dopo l’uccisione del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, avvenuta nella mattinata di giovedì 12 giugno a Francavilla Fontana durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Carlo Legrottaglie ucciso durante un conflitto a fuoco: Camillo Giannattasio chiede la prova dello stub

