Carlo Legrottaglie morto in servizio il ricordo dei colleghi | Era un padre un fratello Se ne è andato da eroe

Il ricordo di Carlo Legrottaglie, morto in servizio a soli pochi giorni dalla pensione, è un tributo commovente a un uomo che ha incarnato coraggio e dedizione. Padre, fratello e collega, ha consacrato quasi quarant’anni alla tutela della comunità, lasciando un vuoto profondo tra chi lo ha conosciuto. La sua vita, segnata dall’eroismo silenzioso, resterà per sempre esempio di altruismo e amore per il prossimo.

Era pronto alla pensione, mancavano solo pochi giorni. Qualche turno ancora, una piccola festa tra colleghi e poi quella libertà serena che si conquista dopo quasi quarant?anni di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Carlo Legrottaglie morto in servizio, il ricordo dei colleghi: «Era un padre, un fratello. Se ne è andato da eroe»

In questa notizia si parla di: colleghi - carlo - legrottaglie - morto

Un brigadiere dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco intorno alle 7 di stamattina, 12 giugno, tra Francavilla Fontana e Grottaglie in contr Vai su Facebook

L'abbraccio dell'Arma e delle mogli dei colleghi alla famiglia del brigadiere Legrottaglie; Chi era Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana; Michele Mastropietro e Camillo Giannattasio: i due banditi fermati dopo l'omicidio del carabiniere, uno è morto.

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso l'ultimo giorno di lavoro. Morto anche uno dei rapinatori gazzetta.it scrive: Carlo Legrottaglie, carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, è morto durante un inseguimento.