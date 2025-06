Carlo è un eroe l' Arma non lascerà da sola la sua famiglia

Carlo 232, un vero eroe, non si è mai tirato indietro di fronte al pericolo: l'arma e la sua famiglia erano il suo tutto. Il tenente Giuseppe Marinotti, comandante del Norm dei carabinieri di Francavilla Fontana, ricorda con commozione Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo ucciso da un bandito in un conflitto a fuoco che ha scosso la comunità. La sua dedizione e coraggio resteranno per sempre un esempio di virtù e sacrificio.

Il tenente Giuseppe Marinotti, comandante del Norm della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana, si emoziona nel ricordare Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo ucciso da un bandito, a seguito di un conflitto a fuoco avvenuto giovedì mattina (12 giugno) a Francavilla Fontana. Legrottaglie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Carlo è un eroe, l'Arma non lascerà da sola la sua famiglia"

In questa notizia si parla di: carlo - eroe - arma - lascerà

"Nei secoli fedele". L’ultimo atto di Carlo Legrottaglie, il carabiniere eroe - Nei secoli, la fedeltà si rivela nel cuore di chi dà tutto, anche nell’ultimo giorno di servizio. Carlo Legrottaglie, il carabiniere eroe, ha scelto di offrire il suo impegno fino all’ultimo istante, dimostrando che la vera lealtà si misura nei gesti quotidiani.

Una vita al servizio dello Stato, una divisa indossata con onore, un ultimo turno che doveva segnare l’inizio del meritato riposo. Invece, è finita in tragedia. Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, è stato ucciso ieri mattina (12 giugno) dura Vai su Facebook

Carlo è un eroe, l'Arma non lascerà da sola la sua famiglia; Carabiniere ucciso, i messaggi di cordoglio: «Onore a un servitore del Paese»; Francavilla Fontana, carabiniere ucciso dopo inseguimento. Tragedia ad un passo dalla pensione.