Il 7 settembre 2025 sarà una giornata storica per la Chiesa e i fedeli di tutto il mondo, poiché Papa Leone XIV ha ufficialmente deciso di canonizzare il giovane Carlo Acutis, esempio di fede e tecnologia. Questa scelta, annunciata durante il Concistoro, celebra un ragazzo che ha ispirato milioni con la sua vita e il suo spirito. Un evento che resterà impresso nella memoria di molti, segnando un nuovo capitolo di santità e speranza.

Assisi (Perugia), 13 giugno 2025 – Interrotta per la morte di papa Francesco, ora papa Leone XIV ha scelto la data ufficiale di canonizzazione del beato Carlo Acutis, che sarà domenica 7 settembre. "Nel corso del Concistoro – scrive il Vaticano – il Papa ha decretato che il beato Pier Giorgio Frassati, insieme al beato Carlo Acutis, siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 7 settembre 2025, mentre i beati Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros e Bartolo Longo siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 19 ottobre 2025". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlo Acutis sarà santo il 7 settembre: lo ha deciso il Papa

