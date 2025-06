Carlo Acutis sarà Santo il 7 settembre | l' annuncio di Papa Leone

Il 7 settembre, una data che rimarrà impressa nella memoria dei fedeli: il Beato Carlo Acutis sarà ufficialmente canonizzato da Papa Leone XIV durante un suggestivo rito nel Vaticano. Un giovane esempio di fede e modernità, la sua vita e il suo esempio continuano ad ispirare migliaia di persone in tutto il mondo. Questa celebrazione rappresenta non solo un riconoscimento della sua santità, ma anche un messaggio di speranza e di impegno spirituale per tutti noi.

Sarà canonizzato il 7 settembre, il Beato Carlo Acutis: lo ha annunciato Papa Leone XIV durante il Concistoro. Il Beato Carlo Acutis, infatti, avrebbe dovuto essere canonizzato il 27 aprile scorso, ma l'evento è stato rinviato per la morte di Papa Francesco. Come è noto, la madre del 15enne morto.

Carlo Acutis presto Santo: “Al suo funerale ha fatto il primo miracolo. Sin da bambino aveva visto la propria morte”. Le parole della mamma Antonia Salzano a “Verissimo” - Carlo Acutis, il giovane beatificato e prossimo santo, ha compiuto il primo miracolo durante il suo funerale.

Carlo Acutis sarà il primo santo 'millennial', la decisione di Papa Leone XIV

? CARLO ACUTIS SARÀ PROCLAMATO SANTO IL 7 SETTEMBRE ? Il 7 settembre prossimo sarà proclamato santo Carlo Acutis, lo studente milanese morto a 15 anni il 12 ottobre del 2006. Lo ha ufficializzato oggi Papa Leone Acutis era già

