carlo acutis santo ecco la data della canonizzazione

C’è una nuova data per la cerimonia di canonizzazione del beato Carlo Acutis, in cui il giovane morto a 15 anni per una leucemia fulminante nel 2006 diventerà Santo. Papa Leone XIV ha annunciato nel concistoro di venerdì che Acutis e il beato Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati il prossimo 7 settembre. Carlo Acutis doveva essere canonizzato il 27 aprile, ma la cerimonia era stata sospesa per la morte di Papa Francesco. Il beato Pier Giorgio Frassati avrebbe dovuto essere canonizzato il 3 agosto nell’ambito del Giubileo dei Giovani. Vescovo Assisi: “Felice che Acutis e Frassati siano santi insieme”. 🔗 Leggi su Lapresse.it