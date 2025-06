Carlo Acutis la data ufficiale della canonizzazione | quando sarà santo

Il 7 settembre 2025, una data storica per la fede e la gioventù: Carlo Acutis sarà ufficialmente canonizzato, riconosciuto come santo da Papa Leone XIV. Questo evento segna il coronamento di un cammino ispirato dalla sua vita straordinaria e dalla sua profonda fede. Un momento di gioia e riflessione per tutti coloro che credono nel potere della santità oggi. La cerimonia sarà un’occasione unica per riscoprire il suo esempio di speranza e spiritualità.

Papa Leone XIV ha scelto la data di canonizzazione del beato Carlo Acutis. "Nel corso del Concistoro - scrive il Vaticano -, il Papa ha decretato che il beato Pier Giorgio Frassati, insieme al beato Carlo Acutis, siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 7 settembre 2025, mentre i beati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Carlo Acutis, la data ufficiale della canonizzazione: quando sarà santo

