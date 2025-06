Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati | saranno canonizzati insieme il 7 settembre | l' annuncio di Papa Leone

Il 7 settembre sarà una giornata storica per la fede italiana: Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati saranno canonizzati insieme, un gesto che celebra i valori di giovinezza, fede e testimonianza. Dopo un percorso segnato da attese e sfide, l’annuncio di Papa Leone XVI segna un momento di grande gioia e riflessione. Questa cerimonia non solo consacrerà due giovani esempi di santità, ma rafforzerà il legame tra passato e presente della spiritualità italiana.

Leone XIV ha annunciato che la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis si terrà domenica 7 settembre. La decisione attesa non era tuttavia scontata perchè Francesco aveva fissato due date diverse per i due giovani beati italiani che stanno per diventare santi, ma poi la malattia e la morte hanno determinato il rinvio della prima delle due cerimonie. Per gli altri sette beati approvati.