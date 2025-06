Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi il 7 settembre | prima canonizzazione per un ‘millennial’

Il 7 settembre, un evento storico e significativo scuoterà la Chiesa e i cuori dei giovani: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi, segnando la prima canonizzazione di un “millennial”. Papa Prevost ha annunciato questa data durante il suo primo Concistoro ordinario pubblico, probabilmente in Piazza San Pietro. Una celebrazione che ispirerà generazioni e testimonierà che la fede può attraversare le epoche e toccare le nuove frontiere della spiritualità.

Nel suo primo Concistoro ordinario pubblico, Papa Prevost ha fissato la data per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: l’evento solenne si terrà domenica 7 settembre, molto probabilmente in Piazza San Pietro, come riportato da Adnkronos. Originariamente, Papa Francesco aveva annunciato la canonizzazione del giovane Acutis per il 27 aprile, durante il Giubileo degli adolescenti. Tuttavia, la scomparsa del Pontefice ha determinato la sospensione dell’iter, che è stato ripreso e confermato da Papa Prevost. Anche la canonizzazione del beato torinese Pier Giorgio Frassati era stata approvata lo scorso 3 agosto, in occasione del Giubileo della Gioventù. 🔗 Leggi su Zon.it