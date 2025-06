Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati santi la decisione di papa Leone XIV

papato precedente, sottolineando l'importanza di santi come Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, esempio di fede e impegno. La loro vita ispiratrice rappresenta la bussola morale del nuovo pontificato, che si propone di rafforzare i valori cristiani nel mondo contemporaneo. Con questa guida illuminata, la Chiesa cattolica si prepara a un nuovo capitolo di speranza e rinnovamento, per un futuro più luminoso e vicino agli uomini di ogni età .

È passato poco più di un mese da quando, l’8 maggio 2025, il Conclave ha eletto Leone XIV alla guida della Chiesa cattolica, segnando l’inizio di un nuovo pontificato atteso con curiosità e attenzione da tutto il mondo. Il nuovo pontefice, al secolo cardinale Jean-Marc Prevost, ha subito mostrato un’impronta personale forte e concreta, manifestando il desiderio di proseguire l’opera di rinnovamento e prossimità che aveva contraddistinto il pontificato del suo predecessore, papa Francesco. I primi atti pubblici di Leone XIV sono stati improntati a una forte spiritualità pastorale, con un’attenzione particolare ai giovani, ai poveri e ai nuovi linguaggi della fede. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: leone - papa - carlo - acutis

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Carlo Acutis sarà il primo santo 'millennial', la decisione di Papa Leone XIV Vai su X

? CARLO ACUTIS SARÀ PROCLAMATO SANTO IL 7 SETTEMBRE ? Il 7 settembre prossimo sarà proclamato santo Carlo Acutis, lo studente milanese morto a 15 anni il 12 ottobre del 2006. Lo ha ufficializzato oggi Papa Leone Acutis era già Vai su Facebook

L'annuncio di Papa Leone: Acutis e Frassati santi insieme il 7 settembre; Papa Leone XIV annuncia la canonizzazione di Carlo Acutis; Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati santi il 7 settembre: la decisione di Leone XIV.

Carlo Acutis sarà santo il 7 settembre: lo ha deciso il Papa Come scrive msn.com: Il vescovo Sorrentino: “Comunità in festa, aspettiamo il Santo Padre in Assisi per pregare sulla tomba di Carlo” ...