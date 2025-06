Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati diventeranno santi domenica 7 settembre l' annuncio di Papa Leone XIV

Il 7 settembre sarà una giornata storica per la Chiesa cattolica: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, due giovani example di fede e spirito, saranno ufficialmente proclamati santi da Papa Leone XIV. Un momento di grande gioia e ispirazione per tutti i credenti, che riconosce il valore della loro testimonianza. Questa canonizzazione ci invita a riflettere sul potere della fede e sulla forza di vivere con passione e dedizione.

I beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi. L'annuncio è arrivato da Papa Leone XIV durante il Concistoro.

In questa notizia si parla di: carlo - acutis - pier - giorgio

Carlo Acutis presto Santo: “Al suo funerale ha fatto il primo miracolo. Sin da bambino aveva visto la propria morte”. Le parole della mamma Antonia Salzano a “Verissimo” - Carlo Acutis, il giovane beatificato e prossimo santo, ha compiuto il primo miracolo durante il suo funerale.

Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis santi il 7 settembre: la decisione di Leone XIV