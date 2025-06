Carichi di lavoro eccessivi | sciopero degli autisti Madilo al magazzino Brt di Villorba

In un contesto in cui i carichi di lavoro degli autisti si fanno sempre più insostenibili, il recente sciopero al magazzino BRT di Villorba mette in luce le difficoltà quotidiane di chi garantisce le consegne. La crescente pressione, il rischio per la sicurezza e lo stress incessante stanno portando a un punto di rottura. È ora di riflettere sul valore di chi lavora silenziosamente ogni giorno per mettere il Paese in movimento.

Il lavoro degli autisti negli ultimi anni diventa sempre più pesante, più stressante e più pericoloso. Ogni santo giorno devono uscire nelle strade a fare le consegne, col sole e il maltempo, sempre col fiato sul collo di terminare il lavoro perché altrimenti il giorno dopo si ritrovano da fare.

