Carenza di manodopera in Italia | ITA2030 lancia JOIN per colmare il gap

La carenza di manodopera in Italia sta mettendo a rischio la crescita economica del Paese, con perdite di miliardi di euro. Per affrontare questa emergenza, ITA2030 ha lanciato Join, una piattaforma che invita i cittadini stranieri a contribuire valorizzando le proprie competenze. Solo attraverso un impegno condiviso e innovativo, possiamo colmare il gap e garantire un futuro più prospero per l’Italia.

La carenza di manodopera in Italia ha comportato solo nel 2023 una perdita di valore aggiunto pari a 43,9 miliardi di euro, ovvero il 2,5% del Pil italiano, un'emergenza che ITA2030, l'associazione a supporto del Terzo settore, crede si possa risolvere "almeno in parte col contributo dei cittadini stranieri". Valorizzando le loro competenze, emerge da una ricerca condotta dall'ufficio Studi Mediobanca, si creerebbe una ricchezza stimata in 75 miliardi di euro. Al tempo stesso, è stato stimato che un incremento dell'1% nei flussi migratori può evitare un calo del Pil dell'1 nei paesi Ocs, pari a 22 miliardi di euro per l'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carenza di manodopera in Italia: ITA2030 lancia JOIN per colmare il gap

