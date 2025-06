Cardi B adesso se la prende coi designer | Non ci sono scarpe che stupiscano e lasciono a bocca aperta

Cardi B si scaglia contro i designer di scarpe, lamentando la mancanza di modelli davvero sorprendenti che facciano battere il cuore. La rapper, in un lungo video, dichiara che l’arte calzaturiera attuale non riesce più a infiammare il desiderio e spinge molti ad optare per il vintage. È un grido di protesta che invita a riflettere sul futuro della moda.

La rapper in un lungo video condivide il suo pensiero sulla moda attuale, in particolare sulle scarpe. Secondo lei non è stata creata nessuna scarpa capace di infiammare il desiderio di tutti ed è per questo che «molti comprano vintage». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cardi B adesso se la prende coi designer: «Non ci sono scarpe che stupiscano e lasciono a bocca aperta»

