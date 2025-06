Carceri l' associazione Coscioni | A Rimini sovraffollamento e gravi carenze strutturali

Le carceri italiane si confrontano con sovraffollamento e gravi carenze strutturali, un problema che non può più essere ignorato. L’associazione Luca Coscioni rende pubbliche le relazioni delle Aziende sanitarie locali sulle visite nelle prigioni, ottenute tramite accesso civico. Questi documenti rappresentano un passo fondamentale per far luce sulla realtà delle condizioni penitenziarie e promuovere un cambiamento urgente e necessario.

