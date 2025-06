Carcere di via Burla ennesima tragedia | muore detenuto di 34 anni

Un'altra drammatica tragedia scuote il carcere di via Burla a Parma. Giovedì 12 giugno, un detenuto bengalese di 34 anni ha perso la vita all'Ospedale Maggiore, dopo essere stato ricoverato per le ferite riportate in una caduta avvenuta nella sua cella. Una vicenda che riaccende il dibattito sulle condizioni delle strutture penitenziarie in Italia, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto dei diritti umani all’interno delle carceri.

Tragedia nel carcere di via Burla di Parma. Nella giornata di giovedì 12 giugno un detenuto di 34 anni, di origine bengalese, è morto all'Ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato per le conseguenze di una caduta, avvenuta all'interno della sua cella. Secondo le prime informazioni l'uomo, che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Carcere di via Burla, ennesima tragedia: muore detenuto di 34 anni

In questa notizia si parla di: carcere - burla - tragedia - detenuto

Carcere di via Burla, l'ennesima tragedia: muore detenuto di 34 anni - Una tragedia scuote il carcere di via Burla a Parma: un detenuto di soli 34 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita all'Ospedale Maggiore dopo un grave incidente in cella.

Carcere di via Burla, l'ennesima tragedia: muore detenuto di 34 anni; Tragedia in carcere: detenuto di 50 anni trovato morto in cella; Ferragosto di visite e proteste, ma anche di suicidi: sono 67.

Tragedia nel carcere di San Vittore: detenuto 18enne muore carbonizzato nella sua cella Come scrive affaritaliani.it: Il compagno di cella del detenuto di 18 anni morto carbonizzato nel carcere di San Vittore è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo Tragedia a San Vittore: nel carcere ...