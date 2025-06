Carcere di Ravenna l' associazione Coscioni | Muffa umidità e carenze nell’impianto elettrico

Nel cuore di Ravenna, il carcere presenta un quadro complesso: da un lato, buone condizioni igieniche, dall’altro, criticità serie come muffa, umidità e problemi all’impianto elettrico. L’associazione Luca Coscioni ha recentemente reso pubblica la relazione dell’Ausl Romagna, che evidenzia queste problematiche. È fondamentale affrontare queste sfide per garantire un ambiente di detenzione dignitoso e sicuro. Solo così si può sperare in un reale miglioramento delle condizioni dei detenuti e del personale.

