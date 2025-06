Carbonara fritto di pesce birra e lamponi | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Il fine settimana in Bergamasca si anima con sapori autentici e atmosfere coinvolgenti: dai deliziosi festival di pesce alla brace e fritto misto, al trionfo della carbonara, fino alle fragranze dei lamponi e delle birre artigianali. Un’occasione imperdibile per scoprire tradizioni, gusti e allegria nei borghi più suggestivi. Preparatevi a vivere un week-end all’insegna del buon cibo e del divertimento tra le meraviglie della nostra terra.

Il Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce allo Spritz&Burger di Albino, il Festival della carbonara ad Albano Sant’Alessandro, la sagra del lampone e del prodotto tipico ad Albenza di Almenno San Bartolomeo, la birra allo Spazio Fase di Alzano Lombardo e a Calusco d’Adda, cucina tipica in varie localitĂ e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 13 a domenica 15 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 13 al 15 giugno in piazza Cittadella, in Bergamo Alta, si terrĂ l’evento “Evviva Valcalepio – Il vino di Bergamo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Carbonara, fritto di pesce, birra e lamponi: le sagre del fine-settimana in Bergamasca

