Carabinieri | concorso per il reclutamento di 4918 allievi

Se sogni di indossare l’uniforme e fare la differenza, questa è la tua occasione: l’Arma dei Carabinieri apre le porte a 4.918 giovani pronti a entrare nel cuore della sicurezza nazionale. Un’opportunità unica per contribuire attivamente alla tutela della collettività e vivere un’esperienza di crescita e servizio. Non perdere il treno: scopri come partecipare e preparati a una sfida che può cambiare il tuo futuro.

L’Arma dei Carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 Allievi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Carabinieri: concorso per il reclutamento di 4918 allievi

