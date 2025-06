carabinieri cittadinanza onoraria del comune di montefusco

Venerdì 20 giugno, Montefusco renderà omaggio all'Arma dei Carabinieri, conferendo loro la Cittadinanza Onoraria presso l’ex Carcere Borbonico. Un gesto simbolico di riconoscenza per il cuore pulsante della sicurezza, che ogni giorno protegge e difende la nostra comunità con dedizione e coraggio. È un tributo alla stella polare della legalità, un messaggio di gratitudine che rafforza il legame tra cittadini e istituzioni. La cerimonia sarà un momento di grande emozione e orgoglio per tutti.

L'amministrazione comunale di Montefusco conferirà venerdì 20 giugno p.v., presso l'ex Carcere Borbonico, la Cittadinanza Onoraria all'Arma dei Carabinieri in segno: " di riconoscenza per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni, per il contributo e gli interventi di prevenzione, vigilanza, repressione e controllo del territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità e per il fondamentale ruolo svolto dai Carabinieri in occasione di eventi drammatici dovuti ad eccezionali avversità atmosferiche o emergenza calamitose, inclusa l'emergenza sanitaria COVID- 19, nelle quali assicurano soccorso alla popolazione e coordinamento delle forze in campo".