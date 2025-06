Carabiniere ucciso l’ultimo giorno di lavoro

Tragedia nel cuore della nostra comunità: il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, al suo ultimo giorno di servizio prima della pensione, ha perso la vita durante un inseguimento per fermare un rapinatore. Un gesto di coraggio che si è trasformato in una tragedia, lasciando tutti sgomenti. La sua dedizione e il sacrificio rimarranno un esempio indelebile di lealtà e servizio. Continua a leggere.

Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, che da oggi sarebbe stato in licenza fino alla pensione, è morto sotto i colpi sparati durante un inseguimento da un rapinatore sospettato di un assalto a un benzinaio. Il killer freddato in un conflitto a fuoco. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Carabiniere ucciso l’ultimo giorno di lavoro

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

