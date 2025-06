Carabiniere ucciso il dolore delle figlie gemelle | Non è un addio papà ti amiamo

Il dolore di una perdita improvvisa scuote il cuore di una famiglia, mentre due giovani gemelle si congedano con un messaggio carico di affetto e nostalgia. Carla e Paola, appena quindicenni, affrontano il dolore per l'addio del loro papà, con ricordi di sogni condivisi e progetti futuri. In un mondo che cambia in un attimo, il loro saluto ci ricorda l'importanza di valorizzare ogni momento con chi amiamo, perché la vita è fragile e preziosa.

Le due 15enni, Carla e Paola, lo salutano con un messaggio commosso sui social. Tra i sogni dell'uomo c'erano "due mesi al mare e una crociera coi soldi del Tfr". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Carabiniere ucciso, il dolore delle figlie gemelle: "Non è un addio papà, ti amiamo"

