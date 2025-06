Carabiniere ucciso Camillo Giannattasio chiede lo stub test | Sono innocente Chi è il commerciante arrestato in casa un arsenale

In un caso che scuote la comunità, Camillo Giannattasio, 67 anni, chiede volontariamente di sottoporsi allo stub test per dimostrare la propria innocenza. L'esame, fondamentale per rilevare tracce di polvere da sparo su mani e vestiti, potrebbe fare chiarezza sulle accuse che lo coinvolgono. Ma chi è davvero l'uomo arrestato in casa con un arsenale? La verità si nasconde dietro un semplice test o c’è qualcosa di più oscuro?

Michele Mastropietro e Camillo Giannattasio: i due banditi che hanno ucciso il carabiniere, uno è morto - La cruda vicenda di Michele Mastropietro e Camillo Giannattasio, i due banditi coinvolti nella tragica sparatoria che ha portato alla morte del brigadiere Carlo Legrottaglie, si è conclusa con un nuovo conflitto a fuoco.

