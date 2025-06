Carabiniere ucciso Camillo Gianattasio chiede lo stub test dopo l' arresto

Un tragico episodio scuote l’Italia: Camillo Gianattasio, coinvolto nell’arresto di un carabiniere ucciso, richiede lo stub test. Questo strumento, fondamentale nelle indagini, permette di scoprire se qualcuno ha maneggiato armi da fuoco, analizzando residui di polvere sulle mani. La richiesta apre nuove piste e fa luce sui dettagli dell’indagine, sottolineando quanto ogni segno possa fare la differenza nel ricostruire la verità.

Il test consente di verificare l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo sulle mani di un sospettato e quindi capire se ha maneggiato un'arma da fuoco.

