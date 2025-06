Carabiniere ucciso | aperta ad Ostuni la camera ardente Domanii funerali

Un lutto che ha colpito profondamente la comunità di Ostuni e tutto il comparto dell’Arma dei Carabinieri. Questa mattina, è stata aperta la camera ardente per il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico scontro a Francavilla Fontana. Domani, i funerali renderanno omaggio a un uomo che ha sacrificato la sua vita per la sicurezza degli altri, lasciando un vuoto incolmabile.

AGI - È stata allestita questa mattina la camera ardente per il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere di 59 anni ucciso ieri a seguito di un inseguimento a Francavilla Fontana (Br), nel corso di un conflitto a fuoco con due rapinatori. La salma è arrivata alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, nota come la chiesa dei Cappuccini, a Ostuni, città in cui il militare risiedeva con la sua famiglia. L'accesso all'interno dell'edificio sacro è stato riservato ai familiari e ai colleghi dell'Arma, mentre all'esterno, sul sagrato, si sono radunate in silenzio decine di persone. 🔗 Leggi su Agi.it