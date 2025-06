Carabiniere ucciso | aperta ad Ostuni la camera ardente Domani i funerali

La tragica perdita del brigadiere capo Carlo Legrottaglie ha sconvolto la comunità di Ostuni, dove la sua dedizione e coraggio sono stati esempio per tutti. Questa mattina, è stata aperta la camera ardente presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, mentre i funerali si terranno domani, per onorare l’eroismo e il sacrificio di un uomo che ha dato tutto per la sicurezza della collettività.

AGI - È stata allestita questa mattina la camera ardente per il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere di 59 anni ucciso ieri a seguito di un inseguimento a Francavilla Fontana (Br), nel corso di un conflitto a fuoco con due rapinatori. La salma è arrivata alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, nota come la chiesa dei Cappuccini, a Ostuni, città in cui il militare risiedeva con la sua famiglia. L'accesso all'interno dell'edificio sacro è stato riservato ai familiari e ai colleghi dell'Arma, mentre all'esterno, sul sagrato, si sono radunate in silenzio decine di persone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Carabiniere ucciso: aperta ad Ostuni la camera ardente. Domani i funerali

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Carabiniere ucciso a #Francavilla: la salma di Carlo Legrottaglie arriva nella camera ardente aperta a Ostuni Vai su X

Domani alle 10, a Santa Maria Madre della Chiesa in Ostuni, i funerali di Carlo Legrottaglie. Oggi nella chiesa dei Cappuccini, sempre in Ostuni, la camera ardente per il carabiniere ucciso ieri mattina a Francavilla Fontana, in un conflitto armato con due bandi Vai su Facebook

